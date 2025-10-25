Çetin Öztürk: “Esnafımız için yola çıktık, birlikte başaracağız”



Nazilli Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanlığına adaylığını duyuran Çetin Öztürk, yıllardır esnaf içinde olduğunu belirterek birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Nazilli’de odalar seçim atmosferine girerken, ilçede uzun süredir hem pazarcılık hem de esnaflık yapan Çetin Öztürk, Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanlığına aday olduğunu kamuoyuna ilan etti. Yönetim listesindeki ekip arkadaşlarıyla birlikte Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Öztürk, burada projelerini ve hedeflerini açıkladı.

“ESNAFIN SESİ OLMA VAKTİ GELDİ”

Açıklamasında yıllardır sahada esnafla iç içe olduğunu dile getiren Öztürk, “Gerek pazarcı olarak, gerek dükkân sahibi olarak çalışırken meslektaşlarımızın yaşadığı tüm sıkıntılara birebir tanıklık ettim. Artık bu sorunların çözümü için el ele verme zamanı. Dayanışma, birlik ve beraberlikten güç alarak hareket etmek zorundayız” dedi.

“MAKAM İÇİN DEĞİL, HİZMET İÇİN ADAYIM”

2026–2030 dönemi için aday olduğunu belirten Çetin Öztürk, oda yönetimine talip olma sebebinin koltuk değil, esnafın sorunlarına çözüm üretmek olduğunu vurguladı. Öztürk, “Nazilli esnafının ekonomik, sosyal ve mesleki anlamda daha güçlü olabilmesi adına birçok proje üzerinde çalışıyoruz. Ortak akılla, birlikte hareket ederek gerçek çözümler üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

“DAYANIŞMA RUHUYLA YOLA ÇIKTIK”

Esnafın yalnız bırakılmayacağını dile getiren Öztürk, “Biz bu yola kardeşlik ruhuyla çıktık. Esnafımızın yanında duracak, onların sorunlarını omuzlayacağız. Nazilli esnafını daha güçlü ve örgütlü bir yapıya kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız” sözleriyle destek çağrısı yaptı.

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çetin Öztürk ve ekibi, programı hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamladı.