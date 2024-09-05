Hırsızlık gece saatlerinde gerçekleşti

Sultangazi Yayla Mahallesi’nde gece 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, hırsız sokakta keşif yaptıktan sonra internet kablolarını kesti.

İnternet kablolarını çaldı

Kestiği kabloları çaldıktan sonra, bir binanın girişindeki bisikleti çalan hırsız, hızla uzaklaştı. Mahalle sakinleri internetin kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Güvenlik kameraları hırsızı yakaladı

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızın önce internet kablolarını kesip sonra bisikleti çaldığı net bir şekilde görülüyor.

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Editör: Sezin Türkyılmaz