İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) bilgi yarışması, bu yıl da bilgi tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. 30 Ağustos ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında, Kültürpark'ın Uzun Havuz alanında düzenlenecek etkinlik, her gün iki seansla bilgi yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

Yarışmanın detayları

Tarih ve Saatler:

Yarışma, 30 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında her gün iki seans olarak gerçekleştirilecek. Seanslar, akşam 18:30 ile 20:30 saatleri arasında yapılacak.

Yer:

Kültürpark, Uzun Havuz - Konak, İzmir

Katılım ve Format:

Yarışma, interaktif bir formatta düzenlenecek. Yarışmacılar, İzmir ile ilgili konuların da yer aldığı soruları büyük ekrandan takip edebilecek ve kendi telefonları üzerinden yarışmanın web sitesine giriş yaparak cevap verebilecekler. Her seans, 15 dakika sürecek ve toplamda 20 soru içerecek. Seans başına maksimum 500 kişi katılabilecek.

Teknoloji ve Uygulama:

Yarışmaya katılım için herhangi bir uygulama indirmenize gerek kalmayacak; web üzerinden oyun entegrasyonu sağlanacak. Her seansın soru kümesi farklı olacak, böylece her gün yeni bir deneyim yaşanacak.

Nasıl katılabilirsiniz?

Yarışmak için yapmanız gereken tek şey, başlangıç saatinde Kültürpark'ta olmak. Katılım ücretsiz olup, herkes yarışmaya katılabilir.