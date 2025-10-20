Sondakika: Osmaniye'de deprem oldu

Tomruk’un adliyeye çağrılması, emniyet birimleri aracılığıyla kendisine iletildi.

Görev: 2020 yılından bu yana Divan Grubu Genel Müdürü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Tomruk’un, bugün İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

