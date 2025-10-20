İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Tomruk’un, bugün İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.
Murat Tomruk Kimdir?
Görev: 2020 yılından bu yana Divan Grubu Genel Müdürü
Eğitim: Galatasaray Lisesi mezunu; University of Massachusetts Bilgisayar Mühendisliği; University of Pennsylvania yüksek lisans
Kariyer:
1988: Koç Sistem’de satış temsilcisi
1994-1995: Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans
Koç Sistem’de Genel Müdür Yardımcılığı
2002-2005: Koç Bilgi Grubu Pazarlama Direktörü
2005-2015: Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörü
Son 4 yıl: Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı
Tomruk’un adliyeye çağrılması, emniyet birimleri aracılığıyla kendisine iletildi.