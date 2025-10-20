İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Tomruk’un, bugün İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Murat Tomruk Kimdir?

Görev: 2020 yılından bu yana Divan Grubu Genel Müdürü

Eğitim: Galatasaray Lisesi mezunu; University of Massachusetts Bilgisayar Mühendisliği; University of Pennsylvania yüksek lisans

Kariyer:

1988: Koç Sistem’de satış temsilcisi

1994-1995: Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans

Koç Sistem’de Genel Müdür Yardımcılığı

2002-2005: Koç Bilgi Grubu Pazarlama Direktörü

2005-2015: Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörü

Son 4 yıl: Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı

Tomruk’un adliyeye çağrılması, emniyet birimleri aracılığıyla kendisine iletildi.

