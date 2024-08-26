Yerli ve yabancı sermayeli 205 firma ile 6 binden fazla çalışana ev sahipliği yapan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), sürdürülebilirlikte öncü adımlar atarak "Yeşil Serbest Bölge" unvanını almak için çalışmalarını hızlandırdı. Ticaret Bakanlığı’nın bu konuda yürüttüğü mevzuat çalışmalarını yakından takip eden İZBAŞ, çevreye duyarlı üretim ve geri dönüşüm uygulamalarıyla döngüsel ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir atık yönetimi

İZBAŞ, geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Lisansı” alarak 50 farklı tehlikesiz atığı lisanslı geri dönüşüm tesislerine göndermeye başladı. Atık yönetiminde ileri bir yaklaşım benimseyen İZBAŞ, böylece bölgede faaliyet gösteren firmalara daha kaliteli hizmet sunuyor.

Atıklar milli servet

İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, atıkların çöp değil milli servet olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Başta kağıt, karton, plastik, ahşap, cam ve metal olmak üzere kaynağında ayrıştırılmış atıkların ulusal ekonomiye kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Katılımcı şirketlerimizin bu konudaki yüksek farkındalığı bizi memnun ediyor.”

Yeşil serbest bölge vizyonu

İZBAŞ, yenilenebilir enerji ve temiz üretim alanında İzmir ve Ege Bölgesi’nin kümelenme merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bahçıvancılar, “Yeşil Serbest Bölge” unvanını almak için gerekli sertifikalandırma sürecine odaklandıklarını ve bu konuda Ticaret Bakanlığı’nın mevzuat çalışmalarını beklediklerini belirtti.

İZBAŞ’ın Türkiye’deki 19 serbest bölge arasında ilk “Yeşil Serbest Bölge” olmayı hedeflediğini söyleyen Bahçıvancılar, bu unvanın sürdürülebilirlik alanında önemli bir örnek teşkil edeceğini ifade etti.