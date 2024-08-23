İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen kaza, Fulya Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren anlara sahne oldu. Y.T. isimli kadın sürücü, ters yönden yokuş aşağı hızla seyrederken fren yerine gaza basınca aracın kontrolünü kaybederek takla attı.

Araç ters döndü, büyük hasar oluştu

Kazanın etkisiyle araç önce bir sokak lambasına çarptı, ardından da park halindeki bir taksiye çarparak durabildi. Kaza sonucu araç ters dönerken, sokak lambası ve takside ciddi maddi hasar meydana geldi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Y.T., ters dönen araçtan kendi çabasıyla çıktı ve olayın şokuyla kaldırımda oturarak sakinleşmeye çalıştı.

Kazanın sesi mahalleyi uyandırdı

Kazanın şiddetli sesi mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise Y.T.'ye tedbir amaçlı müdahalede bulundu. Sürücü Y.T.’nin hemşire olduğu ve işe giderken her zamanki güzergahının dışına çıktığı öğrenildi.

Çevre sakinleri kazaya tepki gösterdi

Kazanın sesine uyanan mahalle sakini Hüner Taner, bu yokuşta daha önce de kazalar olduğunu belirterek, "Sese uyandık. Kazayı görünce şaşırdık. Burada oturuyorum. Çarpan taksinin sahibiyiz. Yukarıdan geliyordu, herhalde ben sese uyandım. Daha önceden de burada bir kaza oldu. Yolları değiştirdikleri için böyle oluyor herhalde." dedi.

Aile desteği için olay yerine geldi

Kazanın ardından Y.T.’nin ailesi de olay yerine gelerek moral desteği verdi. Araçta oluşan maddi hasarın ardından yolun temizlenmesiyle trafik yeniden normale döndü.