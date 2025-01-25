Karabağlar Belediyesi tarafından kurulan ve belediye çalışanlarından oluşan Karabağlar Kent Tiyatrosu, Uğur Mumcu'nun 32. ölüm yıldönümünde anlamlı bir gösteriye imza attı. Gazeteci-yazar Işık Kansu’nun Uğur Mumcu’nun yazılarını derleyerek yazdığı “Bir Pulsuz Dilekçe” adlı oyun, demokrasi ve adalet mücadelesine dair derin izler bırakarak seyirciyle buluştu. Gösterim, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

“Sanat, unuttuklarımızı ve bize unutturulmak istenenleri hatırlatır"

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da katıldı. Başkan Kınay, tiyatronun kısa süre önce kurulduğunu belirterek, “Hayatı paylaşmak için sanat lazım, konuşmak lazım” diyerek Karabağlar Kent Tiyatrosu’nu kurma kararlarının önemini vurguladı. Uğur Mumcu'nun anıldığı gecede, tüm kaybedilen aydınların hatırlanması gerektiğine dikkat çeken Kınay, sanatın gücüne değindi: “Sanat, unuttuklarımızı ve bize unutturulmak istenenleri hatırlatır. Düşünmeye ve birlik olmaya davet eder.”

Sergi ile Uğur Mumcu ve Demokrasi Şehitleri anıldı

Tiyatro gösterisi öncesinde, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde Uğur Mumcu Vakfı tarafından hazırlanan 'Devrim ve Demokrasi Şehitleri Anma Sergisi' de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, Uğur Mumcu ve diğer demokrasi şehitlerinin anısını yaşatmaya yönelik fotoğraflar ve belgeler sergilendi.

İlk gösterim büyük ilgiyle izlendi

Oyunun yönetmenliğini Serkan Baştürk üstlenirken, dekor uygulamalarını Oylum Öterbülbül ve Halide Yalçıntepe, kostüm tasarımlarını Burçin Alkan Parlak yaptı. Teknik uygulamayı ise Emre Kazımoğlu gerçekleştirdi. Oyunun sahneye konmasında 9 Eylül Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Zeren’in katkısı büyük oldu. İlknur Bayzit Çatal ve Nejla Özge Alban da misafir oyuncu olarak sahne aldı.