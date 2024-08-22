Saldırı sırasında dükkanın önünden geçen bir kişi, kendini yere atarak ölümden son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosikletli saldırganlar kaçtı

Olay, saat 16.00 sıralarında Avcılar’ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi motosikletle caddeye gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına ateş açtı. Saldırganlar olayın ardından hızla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, iki iş yerine toplamda 7 merminin isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Son anda hayatta kaldı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırı anında dükkanın önünden geçen bir adamın kendini yere atarak canını kurtardığı görülüyor. Şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulan adamın o an yaşadığı panik, çevredeki vatandaşlar tarafından da hissedildi. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.