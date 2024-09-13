İstanbul'un Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi'nde 3 katlı bir metruk bina çöktü. Çökme esnasında binanın yanından geçen bir kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendiriliyor.

Olayın detayları: Zeyrek’te neler oldu?

Fatih’in Zeyrek Mahallesi, Büyükkaraman Caddesi’nde yer alan 3 katlı metruk bir bina, akşam saatlerinde aniden çöktü. Olay, saat 23.00 sıralarında gerçekleşti ve caddeden geçmekte olan bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Metruk binanın giriş katında kuaför dükkanı işleten Adnan Işık, bina yıkılmadan önce çıkan çatırdı seslerini duyarak binayı terk etti. Böylece enkaz altında kalmaktan son anda kurtulmuş oldu. Olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

K9 köpekleriyle arama çalışması

Olay yerine gelen ekipler, çöken binada herhangi birinin enkaz altında kalıp kalmadığını belirlemek amacıyla hassas burunlu K9 köpekleri ve arama cihazlarıyla çalışma yaptı. Güvenlik amacıyla çöken binanın çevresi demir bariyerlerle kapatıldı ve metruk binanın bitişiğinde bulunan 4 katlı apartman tahliye edildi.

Fatih Belediye Başkanı'ndan açıklama

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaptığı açıklamada, çökmenin yandaki bina kazısından etkilenmiş olabileceğini belirtti. Turan, "Bu eski tarihi bina muhtemelen kazıdan etkilenerek çöktü. Şu anda itfaiye ve AFAD incelemelerini sürdürüyor. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz," dedi.

Görgü tanıklarının ifadeleri

Çöken binanın alt katında kuaför işletmeciliği yapan Adnan Işık, bina yıkılmadan önce duyduğu sesler üzerine kaçtığını belirtti. "Ses gelince binanın çökeceğini anlayıp dışarı çıktım. Ayağım burkuldu ama önemli değil, başka bir zarar görmedim. Yan tarafta bir inşaat vardı ve temelden dolayı bina çöktü," dedi.

Olayın diğer şahitlerinden Muzaffer Çelen ise binanın önceden çatlak olduğunu belirterek, "Bu binanın yıkılacağı belliydi. Temel kazısında yeterli önlem alınmadı ve bina boşta kaldı," ifadelerini kullandı.

Araç zarar gördü

Çökme esnasında park halindeki bir aracın da zarar gördüğü belirtildi. Araç sahibi Besim Ertaş, "Aracım hasar gördü ama binanın caddeye değil, yan tarafa doğru yıkılması büyük bir şanstı," diyerek yaşadığı şoku paylaştı.