Oaktree Capital Management'ın kurucusu ve başkanı Howard Marks, son yayımladığı yatırımcı mektubunda, hisse senedi piyasalarındaki aşırı değerlemelere ve yatırımcıların riskli davranışlarına dikkat çekerek, mevcut durumu "geçici bir çılgınlık" olarak nitelendirdi.

Howard Marks, yatırımcıların lider şirketlerin hisselerine, bu firmaların onlarca yıl boyunca lider kalacağı varsayımıyla yüksek bedeller ödediklerini belirtti. Özellikle yapay zekâ konusundaki coşkunun diğer yüksek teknoloji alanlarına da yayıldığını ifade eden Marks, bu tür davranışların piyasalarda balon oluşumuna zemin hazırladığını vurguladı.

Bitcoin ve diğer varlıklarda hızlı değer artışları

Marks, Bitcoin'in son iki yılda yüzde 465 değer kazanmasına dikkat çekerek, bu tür hızlı artışların yatırımcıları temkinli olmaya sevk etmesi gerektiğini belirtti. Hiçbir varlığın fiyatının "çok yüksek değil" şeklinde yorumlanamayacağını, bu tür düşüncelerin balon oluşumunun kesin işaretleri olduğunu ifade eden Marks, şunları söyledi:

“Bir balon anında tehdit oluşturmasa da süreci hızlandıracak işaretler gösterebilir. Örneğin Bitcoin'in değerinden bağımsız olarak fiyatının son iki yılda yüzde 465 artmış olması, aşırı bir temkinli yaklaşımı işaret etmiyor. Balonlarda yatırımcılar, lider şirketleri ve hisselerini sanki bu firmaların onlarca yıl boyunca lider kalacağı kesinmiş gibi değerlendirir ve öder. Yapay zeka konusundaki coşku diğer yüksek teknoloji alanlarına da genişlemiş durumda.”

Yatırımcılar için uyarılar ve öneriler

Yatırımcıların, bir varlığın getirisinin ödenen fiyatla doğrudan ilişkili olduğunu unutmamaları gerektiğini belirten Marks, mevcut piyasa değerlemelerine kayıtsız kalınmaması konusunda uyardı. Balonların anında tehdit oluşturmasa da süreci hızlandıracak işaretler gösterebileceğini ifade eden Marks, yatırımcıların temkinli ve bilinçli hareket etmelerinin önemine değindi.