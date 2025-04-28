İstanbul’da devlet hastanesinde bir ay sonrasına randevu verilen yaşlı kadın isyan etti. Kendini yere atan kadının sözleri gündem oldu.

İstanbul’da randevu alamayan yaşlı kadının isyanı hastaneyi karıştırdı

İstanbul’da bir devlet hastanesinde yaşanan olay, sağlık sistemindeki yoğunluğu yeniden gündeme taşıdı. Muayene olmak isteyen yaşlı bir kadına, bir ay sonrasına randevu verilince gerilim çıktı. Yaşlı kadın, kendini yere atarak tepkisini dile getirdi.

Bir ay sonraya randevu verildi, tepki büyüdü

Güçlükle hastaneye gelen ve röntgen çektirmek isteyen yaşlı kadın, bir ay sonrasına randevu verilince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tepkisini yükselten kadın, hastane koridorunda yere yatarak yetkililere seslendi.

Yaşlı kadın, "Bana baksınlar! Ben keyfimden gelmedim buraya! Ben istiyor muyum böyle yapayım!" diyerek yaşadığı mağduriyeti ifade etti.

Sağlık sistemindeki yoğunluk sorunu

Devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, yakın tarihler için randevu bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Vatandaşlar, sağlık sorunları ilerlemeden tedavi olabilmek için erken tarihlerde muayene olmak istiyor. Ancak mevcut yoğunluk, hastaların uzun süre beklemelerine neden oluyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni düzenleme bekleniyor

Vatandaşlar, randevu sistemindeki aksamaların giderilmesi için yetkililerden yeni düzenlemeler bekliyor. Konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.