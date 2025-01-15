İstanbul Valiliği, kentte yaşanan sahte alkol zehirlenmeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Son 48 saat içinde, 66 kişi sahte alkol şüphesiyle hastanelere başvururken, 23 kişi hayatını kaybetti. Sahte alkol krizinin boyutları artarken, tedavi altına alınan 32 kişi entübe edildi, 8 kişi ise tedavi edilerek taburcu edildi.

Sahte alkol vakalarında Son durum: 23 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, sahte alkol kullanımına bağlı olarak yaşanan zehirlenme vakaları hakkında korkutan bir bilanço açıkladı. Kentin çeşitli hastanelerine başvuran 66 kişiden 23'ü hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, durumu ağır olan 32 kişinin entübe edildiğini ve tedavilerinin devam ettiğini bildirirken, 8 kişinin ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildiği açıklandı.

"İnsanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farkları yok"

Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca kişinin ölümüne sebep olanların terörden farklı olmadığı belirtilen açıklamada, “1 Ocak 2025 tarihinden bu yana İstanbul’da sahte alkol kullanımından dolayı 34 kişi hayatını kaybetmiştir. Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4’ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir. 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletme de ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam etmektedir. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştur” denildi.