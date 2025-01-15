İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi, ilçelere de sıçradı. Konak Belediyesi’nde maaşların ödenmesiyle ilgili net bir tarih verilmemesi üzerine, sendika 20 Ocak'a kadar maaşlar yatırılmazsa iş bırakma kararı alacağını duyurdu. Bu gelişme, belediyedeki işçilerin haklarını savunmak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İller Bankası kesintisi sonrası kriz derinleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK’ya olan borcu nedeniyle İller Bankası’ndan aldığı 1,6 milyar TL'lik ödeneği kaybetmişti. Bu kesinti, belediyenin iştirak şirketleri olan İZELMAN ve İZENERJİ’de maaş ödemelerinin geç yapılmasına yol açmıştı. Sendikaların iş bırakma eylemi, maaşlarının zamanında ödenmesini talep eden işçiler arasında büyüyen bir tepkiyi yansıttı.

Konak Belediyesi’nde kriz tırmanıyor

Konak Belediyesi'nde ise Aralık ayı maaşlarının ödenmesi için herhangi bir tarih verilmemesi üzerine sendika, işçilerin haklarının korunması adına harekete geçti. 20 Ocak'a kadar maaşlar ödenmezse, sendika iş bırakma eylemi yapmayı planlıyor. Yarın, belediye binası önünde sendika yönetimi ve temsilcilerin katılımıyla yapılacak basın açıklamasında talepler net bir şekilde dile getirilecek.

Sendika tarafından işçilere atılan mesaj şu şekilde:

Değerli Merbel Emekçileri, dün akşam Belediye Başkanımız ile yapılan görüşmede gıda kartlarının bugün ödeme yapılacağı ve aynı zamanda bugün için maaşlar ile ilgili çalışma yapılıp dönüş yapılacağı söylenmiş idi. Bugün herhangi bir dönüş olmadı. Edindiğimiz bilgiye göre Migros'un ödenmeyeceği sadece 15 bin lira kısmı ödeme yapılacağı öğrenilmiştir. Yaşanan SGK kesintilerinin farkındayız... Örgütlü olduğumuz diğer belediyelerde SGK kesintileri olmasına rağmen ayın 15'inde ödeme olmasa da Kimi belediye 17'sinde maaş 25 inde Migros ödemesi bir diğeri 18'inde maaş ödeyeceğini bildirmesine rağmen Konak Belediyesi yetkilileri ödeme günü vermek yerine kısmı maaş ödemesi yaptığı görülmüştür. Ortaya çıkan belirsizlik ve tedirginlik hali bu kentin çöpünü toplayan, parkını güzelleştiren, asfaltını döken, hizmet binasında vatandaşa güler yüz ile hizmet eden emekçileri değersiz kılmaktadır. Ayın 15'inde yapılan kısmı ödeme kiramızı, kredimizi çocuğumuzun okul servis aidatını ödemeye yetmez. Yapılan kısmı ödemeyi protesto etmek için 16 Ocak sabah 10:30 belediye binası önünde şube yönetimi ve temsilciler olarak basın açıklaması yapacağız. Ayın 20'sine kadar alacaklarımızın tamamlanmaması durumunda toplu sözleşme ve iş yasasından doğan hakkımız ile tüm üyelerimizin katılımı ile eylemliklerimizi gerçekleştireceğiz... Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz..