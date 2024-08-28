Şiddetli yağış başladı

İstanbul'un batı ve kuzey kesimlerinde, Boğaz çevresinde etkili olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

Ani sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı uyarıda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Ulaşımda aksama

Şiddetli yağış, tramvay ve teleferik seferlerinde aksamalara yol açtı. TF1 ve TF2 hatlarında seferler iptal edildi.

Sular altında kalan bölgeler

Sultangazi'de İsmetpaşa Caddesi göle döndü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.