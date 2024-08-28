İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos’ta başlayan ve 18 Ağustos’ta kontrol altına alınabilen büyük orman yangını, Örnekköy Sanayi Sitesi'nde bulunan tekne üretim tesisini tamamen yok etti. Yangının ardından iş yerinde büyük bir hasar meydana gelirken, tesisin sahibi Koray Koç, itfaiyenin müdahalesindeki gecikmenin yangının boyutunu büyüttüğünü belirtti.

Tesis ve içindeki 22 tekne alevlere teslim oldu

Yangın, Yamanlar Mahallesi'nde başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. 17 Ağustos'ta alevler, Koç’un 1200 metrekarelik kapalı alana sahip iş yerine ulaştı. Koç, ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yapmaya çalıştıklarını ancak alevlerin hızla büyümesi üzerine polis tarafından bölgeden çıkarıldıklarını söyledi. İtfaiyenin geç müdahale ettiğini öne süren Koç, yangın musluklarında su olmadığını ve bu nedenle iş yerinin tamamen alevlere teslim olduğunu belirtti.

Yardım çağrısı: “30 milyon lira hasarım var”

Koray Koç, yangının ardından büyük bir maddi zarar yaşadığını ve tesisinin sigortasının bulunmadığını açıkladı. Yaklaşık 30 milyon liralık bir hasar tespit ettiğini söyleyen Koç, 8 motor takılmış tekne ve 4 bakımda olan teknenin yanı sıra, anahtar teslimi tamamlanmış diğer teknelerin de tamamen yandığını ifade etti. Koç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan yardım talep ettiğini ancak şu ana kadar randevu alıp görüşemediğini belirtti.

Yangın geniş alanı kaplamıştı

Yamanlar Mahallesi'nde başlayan ve Çiğli ile Bornova ilçelerini kapsayan yangında, 27 konut ve 21 iş yeri çeşitli oranlarda hasar görmüştü. Koç’un iş yerinin yanı sıra birçok yapının etkilendiği bu büyük yangın, bölgedeki yaşamı ve iş hayatını olumsuz etkilemişti.