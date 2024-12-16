Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Fen Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Aktaş, okulun faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra öğretmenlerle de görüştü. Sohbetinde, öğretmenlerin eğitimdeki rolünün önemine değinen Aktaş, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik eğitim çalışmalarına katkı sağlayan tüm öğretmenlere teşekkürlerini sundu.

Fiziki iyileştirmeler sürecek

Vali Aktaş, eğitimin geleceğimiz için en değerli yatırım olduğunu vurguladı ve okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaların hızla devam edeceğini ifade etti.

Bilim ve Sanat Merkezi'ne ziyaret

Vali Aktaş, Fen Lisesi ziyaretinin ardından Turhan Akçay Bilim ve Sanat Merkezi’ni de ziyaret ederek, güçlendirme çalışmalarını inceledi.