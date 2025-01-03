İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılacak zammın detayları, 6 Ocak Pazartesi günü yapılacak UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında netleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma ücretlerine yapılacak zam için alt komisyonlara sunduğu yüzde 55'lik teklif ile dikkat çekiyor. Eğer teklif kabul edilirse, yeni tarifeler 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Toplu taşıma ücretlerine yüzde 55 zam teklifi

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılacak zam, İBB’nin yüzde 55'lik zam teklifinin kabul edilip edilmeyeceğine bağlı olarak şekillenecek. Eğer bu teklif onaylanırsa, toplu taşıma ücretlerinde ciddi bir artış yaşanacak. Buna göre, 180 geçişlik aylık abonman ücreti 2 bin 433 lira olacak. Ayrıca, tek geçiş ücreti 20 liradan 31 liraya çıkacak. Bu artış, İstanbul’daki ulaşım maliyetlerini önemli ölçüde artıracak.

Yeni tarifeler 13 Ocak'tan itibaren uygulamada

6 Ocak'ta gerçekleştirilecek UKOME toplantısının ardından, İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yönelik kesin kararlar alınacak. Yeni tarifeler, 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yapılacak artış, halkın ulaşım maliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek.

Yüzde 30 zam beklentisi artmıştı

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine daha önce Ağustos 2024’te bir zam yapılmıştı. Ancak, Ocak 2025’teki yeni zamla birlikte, toplu taşıma ücretlerinde yüzde 30 civarında bir artış bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse, tek geçiş ücreti 26 liraya yükselecek. Bu artış, özellikle sabah ve akşam iş saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için önemli bir maliyet değişikliği yaratacak.