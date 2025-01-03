2025 yılının ilk bebeği, Mustafa Kemal Çiftlikli, 2 Ocak sabahı İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde dünyaya geldi. 3.520 kilo ağırlığında ve 49 cm boyunda doğan Mustafa Kemal, yeni yıla umut dolu bir başlangıç sundu. Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meriç Balıkoğlu ve ekibi, sürecin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, anne ve bebeğin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu ifade etti.

Hastane yönetiminden özel kutlama

İEÜ Medical Point Hastanesi Yönetimi, Mustafa Kemal bebeğin ailesine özel bir hediye takdim ederek mutluluklarını paylaştı. Hastane çalışanları ve misafirler, 2025’e bu güzel haberle umut dolu bir başlangıç yaptı.

“Unutulmaz bir an”

Dr. Öğr. Üyesi Meriç Balıkoğlu, “Mustafa Kemal bebeği dünyaya getirmek ve yeni yılın ilk saatlerinde bu mutluluğa şahitlik etmek bizler için unutulmaz bir anı oldu. Kendilerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” dedi. Yeni yılın ilk bebeği olması dolayısıyla Mustafa Kemal, ailesine olduğu kadar çevresine de büyük sevinç yaşattı.