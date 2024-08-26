İzmir’in Karaburun ilçesinde son yıllarda rüzgâr enerji santrallerinin (RES) kapasitesi artarken güneş enerji santrali (GES) projeleri de hızlandı. Oyuncu Erkan Petakkaya’nın sahibi olduğu şirketin ilçeye bağlı Küçükbahçe Mahallesi’nde uygulamak istediği GES projesinin ÇED raporu halkın görüşüne sunulmadan önce Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatifi açıklama yaptı.

Açıklamada “Güneş enerji santrallerinin ışık yansıması ve termal değişime sebep olması nedeniyle habitat ve özellikle göç eden kuşlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri bilinmesine rağmen, ısrarla yarımadada yerelde yapılan itirazlar görmezden gelinerek projenin kabulü yönünde adımlar atılmaya devam ediliyor” denildi. Küçükbahçe Mahalle Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen de RES ve GES'lerle ilgili süren ve ÇED raporu çıkan projelerin bölgede hayvancılık ve tarımsal faaliyetleri bitme noktasına getireceğini ifade etti.

Beş yıl önce “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildi

Karaburun ve Ildırı bölgesi beş yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edildi. Alanda birçok endemik bitki türü tespit edilirken Karaburun Yarımadası'nda Bozdağ kütlesi ve ormanlarla kaplı alanlar, yaban hayatı açısından zengin alanlar olarak değerlendirildi.

Ayrıca kıyı ve deniz alanı, nesli tükenmekte olan ve uluslararası düzeyde koruma altına alınan Akdeniz Foklarının üreme ve yaşam alanı olduğu vurgulandı.

Karaburun-Ildırı, koruma alanı ilan edilmesine rağmen bölgede 18 RES ve GES projesinin ÇED süreci başlatıldı. Yarımadada Küçükbahçe Sınırları içinde kurulan Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Karaburun GES projesi dışında sekiz GES projesinin ÇED süreci ise devam ediyor.

Bölgede RES ve GES’te şirketler sürekli kapasite artışına giderken Karaburun’ın Küçükbahçe Mahallesi’nde bir GES projesi daha uygulanmak isteniyor. Oyuncu Erkan Petakkaya’nın sahibi olduğu Nano Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş tarafından yapılması planlanan “Karaburun DGES ve Elektrik Depolama Tesisi Projesi”nin ÇED Raporu, 3 Eylül’de Küçükbahçe Kahvesi önünde halkın görüşüne sunulacak.

“ÇED Raporu’nda hangi bilgiler halkın görüşlerine sunulacaktır?”

Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatifi, projenin bölgede yol açacağı tahribata ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada projenin bölge için sakıncaları şu şekilde belirtildi:

“Küçükbahçe sınırları içinde kurulması planlanan ve 03.09.2024 tarihinde halkın görüşüne sunulacak DGES Projesi; Natura 2000 statüsünde Karaburun-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içindeyken, proje alanına en yakını 100 ve 110 mt olmak üzere, 1 ve 1.6 km uzaklıkta yerleşim yerleri varken, diğer yandan proje alanı ve çevresi tahsisli mera ve tarım alanıyken, bölgede varlığını devam ettirdiği bilinen uluslararası anlaşmalarca (BERN, CITIES, IUCN gibi) korunan türler, flora ve fauna varlığı mevcut iken ÇED Raporu’nda hangi bilgiler halkın görüşlerine sunulacaktır?”

“Yarımadada yapılan itirazlar ısrarla görmezden geliniyor”

“Karaburun DGES ve Elektrik Depolama Tesisi Projesi”nin ÇED Raporunda projenin ekonomik ömrünün 50 yıl olduğu bilgisi yer aldı. Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatifi, Avrupa Birliği ve UICN çalışmalarına göre sadece Natura 2000 koruma alanlarında değil, habitat direktifine dahil türlerin yaşadığı bölgelerde RES ve GES’lerin de dâhil olduğu enerji yatırımlarından kaçınılması şartına uyulmadığını vurguladı.

İnisiyatif, “Güneş enerji santrallerinin ışık yansıması ve termal değişime sebep olması nedeni ile habitat ve özellikle göç eden kuşlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri bilinmesine rağmen, ısrarla yarımadada yerelde yapılan itirazlar görmezden gelinerek projenin kabulü yönünde adımlar atılmaya devam edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

“DGES projesi geri çekilmelidir”

Açıklamada Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ilişkin karasal ve denizel biyoçeşitlilik araştırmalarının yeni tamamlandığına ancak bölgenin yönetim planının henüz hazırlanmadığına dikkat çekildi. Koruma alanına ilişkin 1/25.000 ölçekli nazım imar planının iptal edildiği hatırlatılarak şöyle denildi:

“Bu sebeple Karaburun İlçesi’nde proje ve plan yapılamayacağına ilişkin Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nce verilen görüşler de mevcut iken Koruma bölgesinde binlerce yılda oluşan bitki örtüsü ve habitat alanlarının tahribatına izin verilmemeli, DGES projesi geri çekilmelidir” denildi.

“Projeye razı değiliz, sesimizin duyulmasını istiyoruz”

Küçükbahçe Mahalle Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen de RES ve GES'lerle ilgili süren ve ÇED raporu çıkan projelerin bölgede hayvancılık ve tarımsal faaliyetleri bitme noktasına getireceğini ifade etti. Dağdelen’e göre GES ve RES projeleri Küçükbahçe Mahallesi ekolojisi üzerinde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacak. DGES projesinin iptalini talep eden muhtar Dağdeviren, şunları söyledi:

“Küçükbahçe Mahallemizin değerli habitatı, meraları, zeytin ve naranciye ağaçları kısaca tarım alanları ve su kaynakları etrafımızı devasa aynalar gibi çevreleyen GES ve RES projeleri ile tehdit altındadır. Küçükbahçe sınırları içinde ÇED aşamasında olan GES ve RES projelerinin sonlandırılmasını ve Karaburun-Ildırı Körfezi Öncelikli Çevre Koruma Bölgesi ilan kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Küçükbahçeliler olarak DGES projesine razı değiliz. Bu kararımızı topladığımız imzalarla ilgili birimlere ilettik. Sesimizin duyulmasını istiyoruz.”