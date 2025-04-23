İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Resmi açıklamalar geldi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, 24 Nisan Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaları merakla takip ediyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, "Yarın okullar tatil mi?" sorusu hem öğrenciler hem de veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda 24 ve 25 Nisan tarihlerinde okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, okul bahçelerinin vatandaşların kullanımına açık olduğu da belirtildi.

İstanbul Valiliği: "İlgili kurumlarla iş birliği içinde, İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise genel durum hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, iki ilde bazı okullarda hafif sıva çatlakları dışında herhangi bir ciddi hasar olmadığını ifade etti.

Bakan Tekin, "Okullarımız güvenli alanlar olarak hizmet veriyor. Şu an için elimizde farklı bir bilgi bulunmuyor. Eğitim etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecek." dedi.

Ancak İstanbul özelinde, Valilik tarafından 24 ve 25 Nisan günlerinde eğitime ara verileceği kararı alındı.

İstanbul'da deprem ve artçı sarsıntılar

İstanbul'da 22:49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5.2 olan çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Uzmanlar, artçı depremlerin bir süre daha devam edebileceğini belirtti.