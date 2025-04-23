Türk yazılımcıların blockchain tabanlı platformu Wodo Gaming, SPK onayıyla uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı.

Wodo Gaming SPK onayı aldı

Türk yazılımcılar Bekir Dağ ve Serhat Tanrıkut tarafından geliştirilen Wodo Gaming, blockchain tabanlı altyapısıyla dijital oyun sektörüne yönelik yeni bir teknoloji platformu sunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan platform, oyunculara ve geliştiricilere çeşitli teknolojik çözümler sağlıyor.

Geliştiricilere teknik destek sunuyor

Wodo Gaming, oyun stüdyolarının blockchain teknolojisini karmaşıklık yaşamadan kullanabilmesini amaçlıyor.

Game Hub, Game Fleet, Incubation Pad ve Game Store gibi bileşenleriyle platform:

Geliştiricilere teknik destek sağlıyor,

Oyun deneyimini dijital varlık yönetimiyle birleştiriyor,

Yeni nesil oyunların geliştirilmesine olanak tanıyor.

Şirketin geliştirdiği $XWGT adlı utility token, platform içindeki ekonomik işlemlerde kullanılabiliyor. Ayrıca, NFT tabanlı satın alma, mikro işlemler ve dijital varlık güvenliği gibi blockchain özellikleri kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.

Uluslararası yatırımcıların radarında

SPK onayı sonrasında Wodo Gaming, hem yerel hem de uluslararası yatırım çevrelerinin dikkatini çekmeye başladı. Girişimciler, platformu genişletme ve yeni oyun stüdyolarını bünyelerine katma çalışmalarını sürdürüyor.

Wodo Gaming, Türkiye’den çıkan ve regülasyon destekli yapısıyla global oyun teknolojisi pazarında yer edinmeyi hedefleyen yeni nesil bir girişim olarak öne çıkıyor.