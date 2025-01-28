İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağlamak için paravan şirketler kuran bir çeteye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. 7 Ocak’ta İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, yasa dışı faaliyetlerden haksız kazanç elde eden 54 şüpheli gözaltına alındı.

100 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Operasyonda şüphelilerin suç gelirleriyle edindikleri 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 farklı bankada bulunan 183 hesaptaki toplam 100 milyon TL değerindeki mal varlığına tedbir konuldu.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 soğuk cüzdan, 40 bin 875 TL, 120 bin ABD doları ve 4 bin 300 euro nakit para, 72 telefon, 84 sim kart, 25 pos cihazı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk, 225 gram altın ele geçirildi.

23 kişi tutuklandı

Operasyonda yakalanan 54 şüpheliden 23’ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 23 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, kalan şüphelilerin durumu ise inceleme altında.

Operasyon sonrası açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 7/24 çalışmalarını sürdürmektedir. Yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan ve kara para aklayan bu şebekeye karşı önemli bir başarı elde ettik. Bu tür faaliyetlere yönelik operasyonlarımız devam edecek" dedi.