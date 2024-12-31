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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafiğin gece saatlerine kadar yoğun seyredeceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yeni yıl öncesi alınan tedbirler kapsamında trafik ekipleri sahada görev alırken, toplu taşıma araçlarına ek seferler konuldu. Yetkililer, vatandaşların toplu taşıma kullanmalarını ve özel araçlarını zorunlu olmadıkça trafiğe çıkarmamalarını tavsiye etti.

Okmeydanı bölgesindeki trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, ana arterlerde uzun araç kuyrukları dikkat çekti. Özellikle köprü bağlantıları ve E-5 karayolunda ilerlemek neredeyse imkânsız hale geldi.

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Mesai çıkışının yanı sıra yeni yıl hazırlıkları, tatil planları ve okulların saat 16.00’da kapanması nedeniyle yollarda araç trafiği arttı. Bahçelievler Yenibosna ve Okmeydanı gibi kritik noktalarda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İstanbul’da 2024 yılının son iş gününde mesai saatinin bitimiyle birlikte trafik te yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Kısa sürede artan yoğunluk, yüzde 67 seviyelerine ulaştı.

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