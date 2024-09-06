Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri 1 Eylül 2024 itibarıyla 613,7 milyar dolara ulaşarak Ağustos ayına göre 11,6 milyar dolar artış gösterdi. Bu, yaklaşık yüzde 1,9'luk bir büyümeye denk geliyor ve Rus ekonomisinin döviz rezervlerinde önemli bir yükselişe işaret ediyor.

Rusya’nın rezervleri, döviz, altın ve diğer rezerv varlıklarından oluşuyor. Ancak Ukrayna’daki savaş nedeniyle Batılı ülkeler, Rusya’nın rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuş durumda.

Altın rezervlerindeki artış dikkat çekiyor

Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre, ülkedeki altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payı Temmuz 2024’te yüzde 29,8’e çıkarak Şubat 2000’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu artış, Rusya’nın küresel yaptırımlar altında döviz rezervlerini çeşitlendirme çabası olarak yorumlanabilir.

Rusya’nın uluslararası rezervleri ve özellikle altın rezervlerinin yükselişi, ülkenin küresel finansal izolasyona karşı aldığı önlemlerin bir yansımasıdır.

Nakit döviz çekimi kısıtlamaları uzatıldı

Rusya, yaptırımlar altında finansal istikrarını korumak adına nakit döviz çekimi kısıtlamalarını 6 ay daha uzattı. Bu karar, 9 Mart 2025’e kadar geçerli olacak. Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya, bankaların nakit dolar ve euro edinmesini sınırlamıştı. Buna karşılık, Merkez Bankası’nın kısıtlamaları uzatma kararı, ülkenin döviz likiditesini koruma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Batılı yaptırımların etkisi devam ediyor

Rusya, 2022 yılında Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşın ardından kapsamlı yaptırımlara maruz kalmış durumda. Bu yaptırımların bir parçası olarak Batılı ülkeler, Rus finansal sistemine yönelik erişim kısıtlamaları uygulamaya koydu.

Özellikle, Rusya Merkez Bankası’nın rezervlerine erişim sınırlandırıldı ve bankaların Batı'dan nakit dolar ve avro edinmesi yasaklandı.

Rusya’da Mart 2022’den beri yürürlükte olan kurallara göre, vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit çekebiliyor. Rusya Merkez Bankası, bu tedbirlerin yaptırımlar nedeniyle en az 2025 yılına kadar devam edeceğini belirtti.