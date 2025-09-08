HABEREKSPRES- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İzmir’de 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında parçalı bulutlu ve az bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıklar iç kesimlerde Tire, Beydağ ve Ödemiş’te 38 dereceye kadar çıkacak.
Kent merkezi 33-34°C olacak
Kent merkezinde sıcaklıklar 33-34 derece bandında seyrederken, parçalı bulutlu ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Aliağa, Balçova, Bornova, Karşıyaka, Konak gibi ilçelerde de benzer şekilde güneşli ve sıcak bir hafta bekleniyor.
İç kesimler daha sıcak olacak
Tire, Beydağ, Ödemiş gibi iç kesimlerde sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak. Bayındır’da sıcaklıkların 37 dereceye yaklaşması bekleniyor. Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
İzmir ilçe ilçe hava raporu (08-12 Eylül 2025 - Maksimum sıcaklıklar)
|İlçe
|08 Eylül
|09 Eylül
|10 Eylül
|11 Eylül
|12 Eylül
|İzmir
|20/32°C
|20/32°C
|21/33°C
|22/35°C
|22/33°C
|Aliağa
|21/32°C
|21/32°C
|20/33°C
|21/35°C
|22/33°C
|Balçova
|18/32°C
|18/32°C
|19/33°C
|20/35°C
|20/33°C
|Bayındır
|16/33°C
|16/34°C
|16/36°C
|18/37°C
|18/36°C
|Bayraklı
|19/32°C
|19/33°C
|20/35°C
|21/35°C
|21/34°C
|Bergama
|19/31°C
|18/33°C
|18/34°C
|20/34°C
|20/32°C
|Beydağ
|14/33°C
|14/35°C
|14/37°C
|16/37°C
|16/38°C
|Bornova
|20/32°C
|20/34°C
|21/35°C
|22/36°C
|22/35°C
|Bozdağ Kayak M.
|10/19°C
|11/21°C
|13/22°C
|14/23°C
|13/24°C
|Buca
|19/31°C
|19/32°C
|19/34°C
|20/35°C
|20/34°C
|Çeşme
|22/29°C
|22/29°C
|22/30°C
|23/31°C
|22/29°C
|Çiğli
|18/32°C
|17/33°C
|17/34°C
|17/36°C
|18/34°C
|Dikili
|20/30°C
|19/31°C
|19/32°C
|19/33°C
|20/32°C
|Foça
|21/30°C
|21/30°C
|22/30°C
|22/32°C
|21/31°C
|Gaziemir
|20/31°C
|19/33°C
|19/34°C
|20/35°C
|20/34°C
|Güzelbahçe
|19/30°C
|19/30°C
|20/31°C
|20/32°C
|20/30°C
|Karabağlar
|20/32°C
|20/32°C
|21/33°C
|22/35°C
|22/33°C
|Karaburun
|21/30°C
|21/30°C
|21/31°C
|22/32°C
|21/30°C
|Karşıyaka
|19/32°C
|19/33°C
|19/35°C
|20/36°C
|20/34°C
|Kemalpaşa
|17/30°C
|17/32°C
|18/34°C
|18/34°C
|18/33°C
|Kınık
|19/32°C
|18/34°C
|18/35°C
|19/35°C
|19/34°C
|Kiraz
|15/31°C
|15/33°C
|16/35°C
|17/35°C
|17/36°C
|Menderes
|17/32°C
|17/33°C
|17/35°C
|17/36°C
|18/35°C
|Menemen
|19/31°C
|18/33°C
|19/34°C
|19/35°C
|20/34°C
|Narlıdere
|20/31°C
|20/31°C
|20/31°C
|21/33°C
|21/31°C
|Ödemiş
|15/33°C
|15/34°C
|16/35°C
|17/37°C
|17/36°C
|Seferihisar
|20/29°C
|20/31°C
|21/32°C
|21/34°C
|21/32°C
|Selçuk
|18/31°C
|18/32°C
|17/33°C
|18/35°C
|19/33°C
|Tire
|15/34°C
|15/35°C
|16/37°C
|17/38°C
|17/37°C
|Torbalı
|19/32°C
|19/34°C
|19/36°C
|20/36°C
|20/35°C
|Urla
|21/27°C
|21/29°C
|22/30°C
|22/31°C
|21/29°C
Diğer ilçelerde de sıcaklıklar genellikle 30-35 derece arasında olacak ve genel olarak az bulutlu hava hakim olacak.