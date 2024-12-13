İstanbulspor, iç sahada taraftar desteğini arkasına alırken, Erzurumspor FK, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Takımların lig performansı

İstanbulspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla ligde 14. sırada bulunan İstanbulspor, 20 puanla alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Diğer yandan, Erzurumspor FK, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyete sahip. Şu an ligde 3. sırada ve 28 puanla zirveye yaklaşmanın peşinde. Erzurumspor, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak, liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

İstanbulspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 14 Aralık 2024, Cumartesi

Saat: 13.30

Stadyum: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu

Yayın: beIN SPORTS 2

Hakem: A.Deniz Kayatepe