İstanbulspor ile Pendikspor, 27 Nisan 2025'te karşılaşıyor. Maç saat 16.00'da başlayacak ve Bein Sports beIN Connect ile TRT Spor'dan yayınlanacak.

İstanbulspor Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İstanbulspor ile Pendikspor, Trendyol 1. Lig Konferans Yayın kapsamında karşı karşıya geliyor. Sporseverler, bu önemli karşılaşmanın saatini ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. İstanbulspor – Pendikspor mücadelesi, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Bein Sports beIN Connect ve TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

İstanbulspor ile Pendikspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig maçı, Bein Sports beIN Connect ve TRT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Bein Sports beIN Connect kanalları, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Yayın detaylarına Bein Sports resmi web sitesinden ulaşılabilir.

beinsports.com.tr

TRT Spor kanalı, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

trtspor.com.tr

İstanbulspor Pendikspor maçı ne zaman?

İstanbulspor ile Pendikspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak.

İstanbulspor Pendikspor maçı saat kaçta başlayacak?

Mücadele, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İstanbulspor Pendikspor maçı nerede oynanacak?

İstanbulspor ile Pendikspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşması, İstanbul'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.