İşte Benim Stilim'e 4. haftada dahil olan Su Çiftçi'nin 2012 yılında Bugün Ne Giysem yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Değişimi dikkat çekti.

İşte Benim Stilim, yıllar sonra ekranlara dönerken yarışmaya yeni katılan Su Çiftçi dikkatleri üzerine çekti. Su Çiftçi'nin, 2012 yılında Bugün Ne Giysem yarışmasına da katıldığı ortaya çıktı. Yarışmacının yıllar içindeki değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte Benim Stilim yıllar sonra yeniden ekranlarda

Türk televizyon tarihine damga vuran moda yarışması İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından tekrar izleyiciyle buluştu.

Sunuculuğunu Öykü Serter’in yaptığı yarışmada jüri koltuklarında Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

Son olarak 2017 yılında yayınlanan yarışma, yeniden eski heyecanını yakalamaya çalışıyor.

4. haftada yarışmaya katılmıştı

İşte Benim Stilim’de 3. haftanın sonunda düşük puanlarla elenen Rukiye'nin yerine 4. haftada Su Çiftçi yarışmaya dahil oldu.

Programa hızlı bir giriş yapan Çiftçi, hem jüri üyelerinden hem de rakiplerinden yüksek puanlar toplamayı başardı.

Su Çiftçi'nin 2012'den sonraki değişimi şaşırttı

Yarışmada jüri üyeleriyle sohbet eden Su Çiftçi, Ivana Sert’e "Beni tanıdınız mı?" diye sordu.

Bu soru üzerine izleyiciler arasında merak artarken, Su Çiftçi’nin 2012 yılında Bugün Ne Giysem yarışmasına katıldığı bilgisi ortaya çıktı.

O dönem 22 yaşında olan Çiftçi'nin yıllar içindeki değişimi, sosyal medyada gündem oldu.