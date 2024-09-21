Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karaman’da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret sırasında tarım sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, 2001 yılından bu yana yapılmayan tarım sayımının yeniden hayata geçirileceğini belirterek, "Tarım sayımıyla birlikte Türkiye’nin tarımsal envanteri her açıdan yeniden çıkarılacak, idari kayıtlarla kontroller sağlanarak tüm veriler elde edilmiş olacak" dedi.

İklim değişikliği ve tarımsal üretim

Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin dış etkenlerden, özellikle iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkilendiğini vurguladı. Bu bağlamda, doğal kaynakların korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Yumaklı, “Tarımsal üretimde artık yeni bir normalden bahsediyoruz; iklim değişikliği ve su kaynaklarının verimli kullanımı öne çıkıyor” dedi.

Üretim planlaması ve stratejik ürünler

Bakan, suyu merkeze alan bir üretim planlamasının uzun süredir konuşulduğunu ve bu planlamanın 2023 itibarıyla hayata geçirildiğini belirtti. Hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi 13+1 stratejik ürünle başlayan bu planlama, Türkiye’nin tarımsal üretimini daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Tarım sayımı: 23 yıl sonra ilk kez

Yumaklı, Türkiye’de en son 2001 yılında yapılan tarım sayımının, 23 yıl sonra yeniden yapılacağını açıkladı. Bu sayım, ülkenin tarımsal envanterini güncelleyerek, tarımsal verilerin daha sağlıklı bir şekilde elde edilmesini sağlayacak. Bakan, 2026 yılının Haziran ayında ilk sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Üretim planlamasının başarı anahtarı

Bakan Yumaklı, tarım sayımının yanı sıra, işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması, sözleşmeli üretim ve doğrudan destekler gibi araçların da üretim planlamasında kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Bu unsurların, Türkiye’nin tarım sektöründe sürdürülebilir bir başarı elde etmesinde anahtar rol oynayacağına dikkat çekti.