Muhittin AKBEL / EGEDESONSÖZ Gelişme, ilçede CHP içindeki dengelerin yeniden sağlandığı şeklinde değerlendirildi.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan ayında istifalarını sunan Mehmet Ali Akar, Barış Gürsoy, Harun Bila, Liman Dönmez ve Tülay Horasan, Cumhur İttifakı’na geçmeleri halinde CHP’nin meclis çoğunluğunu kaybetmesine yol açabilecek konumdaydı. CHP’nin 19 sandalyeye karşılık AK Parti’nin 12, MHP’nin ise 1 meclis üyesi bulunuyordu. Olası bir geçiş, dengeleri Cumhur İttifakı lehine çevirebilirdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan kongrede CHP Menderes İlçe Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Emin Işık, göreve gelir gelmez parti içi barışı sağlamak için adım attı. İstifacı meclis üyeleriyle grup toplantısında bir araya gelen Işık, karşılıklı görüşmeler sonucunda istifa dilekçelerinin geri çekilmesini sağladı. Toplantıya Belediye Başkanı İlkay Çiçek katılamasa da gelişmelerden haberdar olduğu belirtildi.

“Kişiler Üzerinden Değil, Anlayış Üzerinden Birlik Sağladık”

İstifaların geri çekilmesiyle ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Işık, sorunların iletişimsizlikten kaynaklandığını vurguladı:

“Anlaşamayacağımız bir konu yoktu. Kişiler üzerinden değil, yönetim anlayışı üzerinden bir uzlaşı sağladık. Artık sorunlarımızı üçüncü şahıslar üzerinden değil, grup toplantılarında yüz yüze konuşacağız. İstifa eden arkadaşlarımız aslında partiden gönül bağıyla hiç kopmamışlardı. Karşılıklı anlayışla meseleleri aştık.”

Işık, meclis üyelerinin Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in çalışmalarına destek vereceğini de belirtti:

“Bundan sonra ihraç, istifa gibi süreçlere gerek kalmadan birlikte yol yürüyeceğiz. Başkanımızın yapacağı hizmetlere destek olacağız, fikirlerimizi de açıkça paylaşacağız.”

“Menderes Artık Kavgalarla Değil, Güzel İşlerle Anılacak”

İlçe Başkanı Işık, birlik fotoğrafının Konya Ereğli’deki Belediyeler Birliği toplantısı öncesinde çekildiğini ve Belediye Başkanı Çiçek’in bu gelişmelerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“Ersin Gür başkanımızla çok anlamlı bir devir teslim yaptık. O artık deneyimiyle bize yol gösterecek. Belediye Başkanımız da bu birlikteliğimizden çok mutlu. Meclis üyelerimiz de öyle. Artık Menderes, kavgalarla değil güzel hizmetlerle anılacak.”