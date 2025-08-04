Çiğli Belediyesi, meslek edindirme çalışmaları kapsamında İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle istihdam garantili pastacılık kursunu hayata geçirdi. Protokol imzalandıktan sonra, 30 kursiyerle eğitimlere başlandı.

Kursa katılanlar 300 saat eğitim alıyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında verilen kurslar, toplamda 300 saat sürüyor. Kursiyerler, eğitimlerini başarıyla tamamladıklarında kalfalık belgesi almaya hak kazanıyor. Ayrıca iş garantisi ile doğrudan istihdama katılabiliyorlar.

Başkan Yıldız kursun önemine vurgu yaptı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kursun meslek sahibi olmayı ve istihdama katılımı artırdığını belirtti. Başkan Yıldız, "Kurslarımız, sadece eğitim değil, geleceğe atılan güçlü bir adımdır. Gıda sektöründe nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Nitelikli iş gücü yetiştirme hedefleniyor

Eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Kurs sonunda katılımcılar hem kalfalık belgesi alıyor hem de istihdam garantisiyle iş hayatına katılıyor. Bu sayede Çiğli’de ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlanıyor.