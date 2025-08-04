Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ev ve iş yerleri için uygulanacak yeni kira artış oranı da belli oldu. Temmuz 2025 dönemi için kira zammı yüzde 41,13 olarak hesaplandı.



Kira artış oranı yüzde 41,13 oldu

TÜİK’in yayımladığı enflasyon verilerine göre, Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre, TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması yüzde 41,13 olarak hesaplandı. Bu oran, hem konut hem de işyeri kiraları için referans oluşturuyor.

Geçtiğimiz ay (Haziran 2025) bu oran yüzde 43,23 seviyesindeydi. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan kiracılar, yüzde 41,13 oranında zam ile yeni kira bedelini ödeyecek.

Konutlarda üst sınır yüzde 25 uygulaması devam ediyor

Hatırlatmak gerekirse; konutlarda kira artış oranı yasal olarak %25 ile sınırlandırılmış durumda. Bu oran, 2 Temmuz 2024 itibarıyla yeniden bir yıl süreyle uzatıldı.

Dolayısıyla ev sahipleri, bu oranın üzerinde bir artış uygulayamıyor. Ancak iş yerleri için bu sınır geçerli değil.

Zam hangi veriye göre hesaplanıyor?

Kira artış oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor.

Konut kiraları için:

Yasa gereği, TÜFE 12 aylık ortalama artış oranı üst sınır olarak baz alınır. Ancak mevcut düzenlemeyle bu sınır yüzde 25 ile sabitlenmiştir.

İşyeri kiraları için:

Sözleşmede TÜFE, Yİ-ÜFE veya başka bir göstergeye bağlı artış oranı belirtilmişse, ilgili endeks dikkate alınır. Her durumda, zam oranı sözleşmeye uygun olmak koşuluyla mal sahibi tarafından belirlenebilir.