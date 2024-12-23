İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası, mesleki ve teknik eğitim kurslarıyla hem bireylerin iş gücü becerilerini artırıyor hem de iş dünyasında talep edilen nitelikli elemanları yetiştiriyor. 2024 yılı itibariyle 8 bin 668 kursiyeri mezun eden ve 299 kişiyi istihdama kazandıran Meslek Fabrikası, İzmir’deki işsizlik sorununa çözüm sunmaya devam ediyor.

Mesleki eğitimle yeni bir hayat başlatılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 Ekim ayı iş gücü verilerine göre, işsizlik oranı %8,8 seviyesinde. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası, özellikle kadınlar ve gençler için sunduğu mesleki eğitim fırsatları ve sağladığı istihdam imkânlarıyla bu soruna karşı önemli bir çözüm sunuyor. Fabrika, gaz altı kaynakçılığı, otomotiv mekanikliği, soğutma ve iklimlendirme gibi sanayi alanlarının yanı sıra dijital pazarlama gibi yeni nesil meslek eğitimlerine de imza atıyor.

Yeni kurslar ve işbirlikleri ile güçlenen eğitim ağı

Meslek Fabrikası, İzmir genelindeki 16 ilçede, 27 kurs merkezi ve 35 alanda faaliyet gösteriyor. 2024 yılı itibariyle, 83 farklı kursta 1.471 kursiyer eğitim alırken, 8 bin 668 kursiyer mezuniyet aşamasına geldi. Her geçen yıl daha fazla kurs açarak, yeni meslek alanlarında eğitim vermeye devam eden Meslek Fabrikası, eğitimlerini üniversiteler, meslek liseleri, sivil toplum kuruluşları ve Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütüyor.

İstihdam olanaklarıyla iş arayanlar için umut ışığı

Meslek Fabrikası, aynı zamanda İŞKUR Hizmet Noktası olarak da faaliyet gösteriyor. İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, mezun olan kursiyerleri iş dünyasıyla buluşturarak, hem iş arayanlara hem de işverenlere destek sağlıyor. 2017 yılından bu yana 21 bin 85 kişiyi İzmir iş gücü piyasasına kazandıran Meslek Fabrikası, bu yıl da 9 bin 331 kişiyi çeşitli sektörlerde işe yönlendirdi ve 299 kişiyi işe yerleştirdi.

Kadın ve genç istihdamını destekleyen ödüllü projeler

Meslek Fabrikası'nın Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme ve gençlerin istihdamını artırma amacıyla projeler geliştirmeye devam ediyor. Kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik "Altın İğne" ve "Adettendir Üretiyoruz" gibi projeler, hem sektörel hem de toplumsal cinsiyet alanında fark yaratıyor. Bu projeler, Sürdürülebilir İş Ödülleri Yarışması'nda iki ayrı kategoride ödül alarak başarıya imza attı.

8 bin 500 kişi, İzmir ekonomisine katkı sağladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, sunduğu eğitimlerle hem bireylerin yaşamlarını iyileştiriyor hem de İzmir'in ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. 2024 yılı itibariyle 8 bin 500'ün üzerinde kişiyi iş gücüne kazandıran Meslek Fabrikası, İzmir'in rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.