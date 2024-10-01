İzmir ve Ege Bölgesi’nin alışveriş, yeme içme ve eğlence durağı olan İstinyePark İzmir, açıldığı günden bu yana gerçekleştirdiği etkinliklerle adından söz ettiriyor. Son olarak düzenlenen “Minik Yıldızlar İstinyePark İzmir Podyumu’nda” etkinliği, çocukların enerjisiyle moda dünyasını buluşturdu. Aileler, minik yıldızları desteklemek için etkinlikte yer aldı.

Etkinlik detayları

Defilenin koreografisini üstlenen Akif Örük, Rönesans Ajans işbirliğiyle çocuklar için özel bir gösteri hazırladı. Etkinlikte, profesyonel mankenleri aratmayan minik modeller, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Moda ve eğlence bir arada

Defilede, çocuk modasının önde gelen markalarının yeni koleksiyonları sergilendi. Boyner, B&G Store, Superkids, Jacadi, Koton, Gap, Baby Guess Kids, Vicco, Keyif Bebesi ve Benetton gibi markaların en yeni ürünleri, çocukların enerjisiyle birleşerek seyircilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Unutulmaz hediye ve destek

Etkinliğin sonunda, podyumda yürüyen çocuklara İstinyeArt’tan sinema davetiyesi ve Magic Space oyun alanından oyun hakkı yüklü kartlar hediye edildi. Ayrıca, İstinyePark İzmir Kiralama ve Pazarlama Müdürü Didem Denizeri, çocuklarla birlikte sertifikalarını paylaştı. Her bir minik yıldız adına Ege Orman Vakfı’na bir ağaç dikileceği müjdesini de verdi.