Ataol Behramoğlu’nun adı Foça’da bir sokağa verildi
Ataol Behramoğlu’nun adı Foça’da bir sokağa verildi
İçeriği Görüntüle

İzmir’in en önemli alışveriş ve eğlence merkezi İstinyePark, yaz tatilinde çocukları hem eğlendirmeye hem de öğretmeye devam ediyor. 1 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında, KidzBrain Gelişim ve Tasarım Atölyeleri -1. Kat Ana Etkinlik Alanı’nda gerçekleştiriliyor. Cumartesi ve pazar günleri düzenlenen ücretsiz atölyeler, çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Atölyeler çocuklara yeni beceriler kazandırıyor

Her cumartesi, 7-12 yaş arası çocuklar için Beyin Egzersizleri ve Dikkat Atölyesi 13.00-13.40 saatlerinde başlıyor. 5-7 yaş çocuklar için Math Dizayn-Matematiksel Tasarım Atölyesi 14.00-14.40 arasında devam ediyor. Yeni Nesil Kodlama Atölyesi 15.00-15.40 saatlerinde, 8+ yaş için Bilgisayarlı Math Dizayn Atölyesi 16.00-16.40 arası yapılıyor. Gün, 10+ yaş çocuklara yönelik Yapay Zeka ile Görsel Tasarım Atölyesi ile saat 17.00-17.40 arası sona eriyor.

Pazar günleri farklı atölyeler düzenleniyor

Pazar günleri ise çocuklar 7+ yaş Tinkercad ile Modelleme Atölyesi, 4-7 yaş Tasarla, Uygula, Yapıştır, Sticker Tasarım Atölyesi, 5-8 yaş Kidzbrain Egzersizleri Atölyesi gibi çeşitli etkinliklere katılabiliyor. Ayrıca Yapay Zeka ile Müzik ve Tasarım Atölyesi (7+ yaş) ve Mind&Science Atölyesi (4-7 yaş) de etkinlik programında yer alıyor.

İstinyePark İzmir’de gerçekleşen bu etkinlikler, çocukların yaratıcılıklarını geliştirirken, öğrenirken eğlenmelerini sağlıyor. Aileler, çocukları için bu ücretsiz atölyeleri kaçırmamalı.

Kaynak: haber merkezi