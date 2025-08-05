İzmir’in en önemli alışveriş ve eğlence merkezi İstinyePark, yaz tatilinde çocukları hem eğlendirmeye hem de öğretmeye devam ediyor. 1 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında, KidzBrain Gelişim ve Tasarım Atölyeleri -1. Kat Ana Etkinlik Alanı’nda gerçekleştiriliyor. Cumartesi ve pazar günleri düzenlenen ücretsiz atölyeler, çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Atölyeler çocuklara yeni beceriler kazandırıyor

Her cumartesi, 7-12 yaş arası çocuklar için Beyin Egzersizleri ve Dikkat Atölyesi 13.00-13.40 saatlerinde başlıyor. 5-7 yaş çocuklar için Math Dizayn-Matematiksel Tasarım Atölyesi 14.00-14.40 arasında devam ediyor. Yeni Nesil Kodlama Atölyesi 15.00-15.40 saatlerinde, 8+ yaş için Bilgisayarlı Math Dizayn Atölyesi 16.00-16.40 arası yapılıyor. Gün, 10+ yaş çocuklara yönelik Yapay Zeka ile Görsel Tasarım Atölyesi ile saat 17.00-17.40 arası sona eriyor.

Pazar günleri farklı atölyeler düzenleniyor

Pazar günleri ise çocuklar 7+ yaş Tinkercad ile Modelleme Atölyesi, 4-7 yaş Tasarla, Uygula, Yapıştır, Sticker Tasarım Atölyesi, 5-8 yaş Kidzbrain Egzersizleri Atölyesi gibi çeşitli etkinliklere katılabiliyor. Ayrıca Yapay Zeka ile Müzik ve Tasarım Atölyesi (7+ yaş) ve Mind&Science Atölyesi (4-7 yaş) de etkinlik programında yer alıyor.

İstinyePark İzmir’de gerçekleşen bu etkinlikler, çocukların yaratıcılıklarını geliştirirken, öğrenirken eğlenmelerini sağlıyor. Aileler, çocukları için bu ücretsiz atölyeleri kaçırmamalı.