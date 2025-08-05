İzmir’de yıllardır tartışmalara konu olan çöp sorunu bu kez Tire’de krize dönüştü. Harmandalı çöplüğünün kapanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe sınırlarındaki Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına çöp döktüğü öne sürüldü. Bölgede vahşi depolama yapıldığı iddiaları mahalle sakinleri tarafından protestolarla karşılandı.

Tire ilçesindeki Karateke Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vahşi depolama yaptığı gerekçesiyle büyük tepki gösteriyor. Mahalle sakinlerinin tüm itirazlarına rağmen, çöplerin bölgeye dökülmeye devam ettiği iddia ediliyor.

Duruma tepki gösteren AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, uygulamanın hem doğaya hem insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini belirtti. Uğurlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı’da çözemediği çöp sorununu şimdi Tire'nin köylerine taşımaya çalışıyor. Bu kanunsuz ve bilinçsiz uygulama, adeta bir çevre felaketi niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından daha önce defalarca ceza kesildiğini hatırlatan Uğurlu, “Tüm cezai yaptırımlara rağmen belediye, sorumsuzca vahşi depolamaya devam ediyor. Organik atık ayrıştırması yapılmıyor, geri dönüşüm sistemleri kurulmamış. Bu, sadece Tire’nin değil tüm bölgenin meselesidir. Küçük Menderes Havzası, Ödemiş, Bakırçay bu sorundan etkileniyor” dedi.

Uğurlu, konunun siyasi değil, çevresel bir mesele olduğunu vurgularken, “Bu topraklar hepimizin. Vahşi depolamaya her yerde karşıyız. Entegre atık yönetimi sistemleri yıllar önce kurulmalıydı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sorunu görmezden geldi. Bugün geldiğimiz noktada yaşanan çevre felaketinin sorumlusu, yıllardır süregelen kötü yönetimdir” diye konuştu.

AK Parti Tire İlçe Teşkilatı olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Uğurlu, doğaya ve geleceğe sahip çıkacaklarını söyledi.