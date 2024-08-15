Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ın Ontemmuz Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Çevre sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı ve alevleri söndürdü.

Olayın ardından herhangi bir can kaybı veya büyük çaplı maddi hasar yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.