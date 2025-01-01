İsveç'teki kurt evinde, 2022-2023 döneminde yüzde 20 azalarak 375 bireye geriledi. Av baskısının artmasıyla birlikte meydana gelen bu düşüş, düzenli olarak hassas yırtıcı tarımı tehlikeye atıyor. İsveç hükümeti, “uygun koruma durumu” için minimum kurt miktarının 300'den 170'e düşürülmesi sırasında, çevreciler bu adımın uluslararası doğa koruma standartlarının korunacağını savunuyor.

Avrupa Birliği, Habitat Direktifi'ni yeniden gözden geçirerek kurtların koruma yöntemlerini gevşetmeyi değerlendiriyor. Bern Sözleşmesi çerçeveleri kurtların çözümleri 7 Mart 2025'te “katı koruma”dan “koruma etiketi” indirilecek. Çevreciler ise yasal düzenlemelerin yerine çiftçilerin koruyucu önlemlerin alınmasını vurguluyor.

Animals'tan Léa Badoz için Eurogroup, “Kurtlar siyasi piyon haline geldi. Bu karar, yaban hayatı için olumsuz sonuçlar doğuracak” diyerek eleştirilerini dile getirdi.