Türkiye'ye Çin'den ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergilerinde yeni bir düzenleme yapıldı. Alınan karara göre, Çin menşeli içten yanmalı ve hibrit araçların ek vergi oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükseltildi. Bu düzenleme ile bu araçların ithalatındaki toplam gümrük vergisi yüzde 60'a çıkmış oldu.

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren bu karar, 2023 yılında Çin menşeli elektrikli otomobillerin ek vergi kapsamını genişleten ve benzinli ile hibrit araçları yüzde 40'lık ek vergiye tabi tutan düzenlemenin bir devamı niteliğinde. 2024 Haziran ayında ise benzinli ve hibrit araçlar için de yüzde 40 ek vergi uygulanmaya başlanmıştı.

Ek vergi yüzde 40'tan 50'ye yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, Çin menşeli içten yanmalı ve hibrit araçların ek vergi oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarıldı. Böylelikle bu araçların ithalatında toplam gümrük vergisi yüzde 60'a ulaşmış oldu. Bu düzenleme ile dikkat çeken üç Çinli marka ise BYD, Chery ve MG oldu.

BYD bu karardan muaf

Manisa'da fabrika yatırımı için harekete geçen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile anlaşma imzalayan BYD, alınan bu son karardan muaf tutulacak. Türkiye'de fabrika yatırımı için adım atmaya hazırlanan Chery'nin ise nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

MG'ye yatırım açıklaması bekleniyor

MG, Türkiye'de daha önce Cumhurbaşkanlığı'na iyi niyet mektubu sunmuştu ancak marka tarafından fabrika yatırımı için henüz somut bir açıklama yapılmadı.