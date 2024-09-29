İsviçre’nin muhteşem doğa manzaralarının tadını çıkaran turistler, göllerin altında yatan şaşırtıcı bir gerçeği öğrendiklerinde büyük bir hayret yaşıyor. İsviçre ordusu, yıllar boyunca Luzern, Thun ve Neuchatel gibi gölleri eski mühimmatları için döküm alanı olarak kullandı.

Özellikle Luzern Gölü'nde yaklaşık 3 bin 300 ton mühimmatın bulunduğu tahmin edilirken, Neuchatel Gölü’nde bu rakam 4 bin 500 tona kadar çıkıyor. Mühimmatların bazıları, suların 150 ila 220 metre derinliğinde yer alırken, Neuchatel Gölü'nde mühimmatlar yüzeyin sadece 6-7 metre altında bulunuyor. İsviçre hava kuvvetleri, 2021 yılına kadar bu göllerde bombalama tatbikatları yapıyordu.

Operasyon milyarlarca dolara mal olabilir

İsviçre Savunma Bakanlığı, mühimmatları temizlemek için güvenli ve çevre dostu bir çözüm bulmak amacıyla bir yarışma başlattı. Yarışmada en iyi üç fikir toplam 50 bin frank (yaklaşık 58 bin dolar) ödül kazanacak. Ancak, mühimmatları temizleme operasyonunun milyarlarca dolara mal olması bekleniyor.

Bu mühimmatların çevreye etkilerini en aza indirmek ve güvenli bir şekilde temizlenmesini sağlamak için ortaya konacak yenilikçi çözümler İsviçre için büyük önem taşıyor.