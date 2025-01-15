İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd, mart ayında istifa edeceğini açıkladı. 30 yılı aşkın bir süredir siyasette olan ve 25 yıl boyunca yürütme görevinde bulunan Amherd, bayrağı yeni birine devretme zamanının geldiğini belirtti.

Siyasette uzun bir dönem sonlanıyor

İstifa kararını İsviçre Parlamentosu’na bildiren Amherd, yerine yeni bir federal meclis üyesinin seçileceğini ifade etti. "Siyaset ve hükümetteki görevimde çok uzun yıllar geçirdikten sonra, yeni bir döneme yer açmak istiyorum" diyen Amherd, siyasete veda edeceğini duyurdu.

Bahar oturumunda yeni seçim süreci başlayacak

Amherd'in istifasının ardından, mart ayında gerçekleşecek olan bahar oturumunda yerine yeni bir isim belirlenecek.