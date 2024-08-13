Geçen hafta Altındağ Belediyesine ait barınakta onlarca köpeğin katledilip barınağın çevresine gömüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yine Ankara'nın Altındağ ilçesinde Umut Ünal'ın (36), sokakta yavruyken bulup çalıştığı işyerinin yanındaki kulübede büyüttüğü yedi köpekten beşi kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Köpeklerin zehirlendiği tahmin ediliyor.

Altındağ ilçesinin Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi'nde oto tamirhanesinde çalışan Umut Ünal, altı ay önce yolda ezilme tehlikesi geçiren yedi yavru köpeği alarak, işyerinin yanında kendi imkânlarıyla yaptığı kulübede beslemeye başladı.

Önce dördü, sonra biri ölü bulundu: "Köpeklerin kimseye zararı yoktu"

Ünal, 5 Ağustos'ta iş yerine geldiğinde, çevredeki esnafın da desteğiyle besleyip büyüttüğü köpeklerden beşini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen veteriner hekiminin yaptığı incelemede köpeklerin öldüğü belirlendi. Köpekler, belediye ekiplerine teslim edildi.

Umut Ünal, köpeklerin zehirlendiğini düşündüğünü söyleyerek, "Altı aydır bakıyordum. Cumartesi akşamı hiçbir şey yoktu. Pazar günü buralar kapalı olduğu için pazartesi geldik. Geldiğimizde manzarayla karşılaştık. Yedi köpeğin dördü öldü, sonradan da biri öldü, elimizde iki köpek kaldı. Büyük ihtimalle zehirlenmiş ama kimin yaptığını bilmiyorum. Kalan iki köpek de çok kötüydü. Çok su içtiler. Onlar da ölecek diye bekledim, çok şükür kurtuldular. Köpeklerin kimseye zararı yok. Zaten biz bakıyoruz. Ben evden onlara et haşlayıp getiriyorum, süt alıyoruz. Buradaki arkadaşlar yardımcı oluyor. Üzüldüm 6-7 aydır emek veriyorum. Getirdiğimde küçücüklerdi" dedi.

Art arda köpek katliamları yaşanıyor

Sokakta yaşayan hayvanlara, özellikle de köpeklere “ötanazi” (öldürme) tartışmalarıyla tepkilere neden olan 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’de AK Partili ve MHP'li vekillerce onaylandıktan sonra farklı illerde köpekler katledilmeye başlandı.

Geçen hafta AK Partili Niğde Belediyesinin geçici hayvan bakımevindeki onlarca köpeğin katledildiği ortaya çıktı. Üzerine kireç dökülen Niğde Belediyesine ait toplu "hayvan mezarlığının" çevresine bırakılan içi boş kanlı koliler bulundu. Bazı yerleri "toplu mezarlardan" dışarı çıkmış hâlde bulunan cansız köpek bedenleri, avukat ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin videolarla kayıt altına alındı.

Ankara’da yine geçen hafta Altındağ Belediyesine ait barınağın çevresinde çok sayıda köpeğin öldürülmüş hâlde bulundu. Cansız köpek bedenlerinin toprağın dışında kaldığı görülürken, bazı cansız köpek bedenlerinin ise poşetler içinde atıldığı görüldü. Bazı köpeklerin de başlarının kesilerek öldürüldüğü kayıt altına alındı.

11 Ağustos pazar günü Silivri'de bir anne köpek ile iki yavrusu ölü bulundu. Bulunamayan diğer altı yavrunun da benzer şekilde öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

Dün (12 Ağustos) ise Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde belediyeye ait depolama alanına çuvallar içinde bırakılmış 15 ölü köpek bulundu.

Konuyla ilgili savcılığa verilen dilekçede Hayvanları Koruma Kanunu gereğince “Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı öldüren kişi, altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca soruşturma başlatılması talep edildi.

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