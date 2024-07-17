TRABLUS (AA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, düzensiz göç sorununun kaynak ülkelere yönelmeden çözülemeyeceğini ve çözüm için Avrupa ve Afrika ülkelerinin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Libya'nın başkenti Tarablus'ta düzenlenen Trans-Akdeniz Göç Forumu'nda konuşan Meloni, düzensiz göç krizini yönetmek için Afrika ülkeleriyle birlikte uzun vadeli bir stratejik plan geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Düzensiz göç sorunu kaynak ülkelere yönelmeden çözülemez ve çözüm için Avrupa ve Afrika ülkelerinin birlikte çalışması gerekiyor." diyen Meloni, İtalya'nın insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadeleye odaklandığını kaydetti.

Meloni, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre en etkili suç ağları arasında yer alan insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

- Düzensiz göç sorununda güvenlik çözümleriyle sınırlı kalmak büyük bir hata

Forumda konuşan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de, Libya'nın vizyonunun göç konusunda stratejik bir çerçeve oluşturmayı amaçladığını ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ülkelerdeki kalkınma projelerinin finanse edilmesi gerektiğini söyledi.

"Yeni bir yaklaşıma ve ilgili ülkeler arasındaki koordinasyonu güçlendirecek birleşik bir vizyonun formüle edilmesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullanan Dibeybe, düzensiz göç sorununda yalnızca güvenlik çözümleriyle sınırlı kalmanın büyük bir hata olduğunu, işbirliği, şeffaflık, katılım ve karşılıklı saygı vizyonunun benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Dibeybe, Forumun sonunda yayımlanacak Trablus Deklarasyonun, girişimin pratik bir çerçeveye dönüştürülmesi ve Afrika ülkelerinde daha iyi bir gerçeklik yaratan kalkınma projelerine dönüştürülmesi yönünde önemli bir adımı temsil ettiğini ifade etti.