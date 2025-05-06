İtalya Erkekler Voleybol Ligi Play-Off karşılaşmasında Lube Civitanova ile Trentino karşılaşıyor. Mücadele Sportstv kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İtalya Erkekler Voleybol Ligi Play-Off aşamasında Lube Civitanova ile Trentino karşı karşıya geliyor. 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak maç saat 21:30'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen spor tutkunları, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Mücadele Sportstv kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Lube Civitanova - Trentino maçı yayın bilgileri

Play-Off turunun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Lube Civitanova - Trentino maçı, Türkiye'deki voleybolseverler için Sportstv ekranlarında olacak.

Sportstv Frekans ve Platform Bilgileri

Platform Kanal Numarası D-Smart 84 Kablo TV 135 Digiturk 90 Turkcell TV+ 71 Türksat Uydusu Şifresiz Yayın

Sportstv, karşılaşmayı Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifresiz yayınlayacak.

Bilgi Türü Detay Maç Günü 07 Mayıs 2025 Çarşamba Başlama Saati 21:30 Yayın Kanalı Sportstv

Lube Civitanova - Trentino maçı nerede oynanacak?

Lube Civitanova ile Trentino'nun karşı karşıya geleceği Play-Off maçı, İtalya'nın Trento kentinde bulunan PalaTrento Stadyumu'nda oynanacak.