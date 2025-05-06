İtalya Erkekler Voleybol Ligi Play-Off karşılaşmasında Lube Civitanova ile Trentino karşılaşıyor. Mücadele Sportstv kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
İtalya Erkekler Voleybol Ligi Play-Off aşamasında Lube Civitanova ile Trentino karşı karşıya geliyor. 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak maç saat 21:30'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen spor tutkunları, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Mücadele Sportstv kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
Lube Civitanova - Trentino maçı yayın bilgileri
Play-Off turunun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Lube Civitanova - Trentino maçı, Türkiye'deki voleybolseverler için Sportstv ekranlarında olacak.
Sportstv Frekans ve Platform Bilgileri
|Platform
|Kanal Numarası
|D-Smart
|84
|Kablo TV
|135
|Digiturk
|90
|Turkcell TV+
|71
|Türksat Uydusu
|Şifresiz Yayın
Sportstv, karşılaşmayı Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifresiz yayınlayacak.
|Bilgi Türü
|Detay
|Maç Günü
|07 Mayıs 2025 Çarşamba
|Başlama Saati
|21:30
|Yayın Kanalı
|Sportstv
Lube Civitanova - Trentino maçı nerede oynanacak?
Lube Civitanova ile Trentino'nun karşı karşıya geleceği Play-Off maçı, İtalya'nın Trento kentinde bulunan PalaTrento Stadyumu'nda oynanacak.