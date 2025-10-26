Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u mağlup ederek zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavililer taraftarı önünde gösterdiği etkili performansla liderlik ateşini yeniden yaktı.

Trabzonspor, Eyüpspor’u mağlup etti: Liderlik yarışında yeniden umutlandı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta Eyüpspor’u konuk etti. Zorbay Küçük’ün yönettiği mücadele, Karadeniz ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo-mavililer, taraftarının büyük desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 21’e yükseltti.

Trabzonspor, bu galibiyetle zirve yarışında yeniden güçlü bir konuma geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki takım, Eyüpspor karşısında hem hücumda hem savunmada etkili bir görüntü sergiledi.

Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Trabzonspor, Onuachu’nun etkili performansıyla rakip savunmayı zorladı. Zubkov ve Muçi’nin kanatlardan geliştirdiği ataklar Eyüpspor kalesinde tehlikeler yarattı.

Eyüpspor ise Halil Akbunar ve Thiam’la hızlı hücumlar denese de Trabzonspor savunması hatasız bir performans sergiledi. Kaleci Onana da kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, son haftalarda gösterdiği istikrarlı performansını sürdürdü. Bordo-mavililer, kendi sahasında üst üste üçüncü galibiyetini alırken, taraftar desteğini de arkasına aldı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, liderlik için Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybını bekleyecek.

İlk 11’ler

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Legowski, Yalçın, Kerem, Halil, Serdar, Thiam