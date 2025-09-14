Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya ait bir dronenin Romanya hava sahasına girdiğini ve NATO hava sahasında 50 dakika kaldığını açıkladı. Zelenski, dronun Romanya hava sahasına yaklaşık 10 kilometre kadar girdiğini ve bunun tesadüf veya hata olamayacağını belirtti.

Zelenski "yaptırım uygulansın" dedi

Zelenski, Romanya hava sahasına giren dron nedeniyle Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların havalandığını ifade etti. “Rus ordusu, dronlarının rotalarını ve havada kalış sürelerini her zaman hesaplar” diyen Zelenski, önleyici tedbirler alınması ve yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya dronları Polonya hava sahasını da ihlâl etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, olaya ilişkin olarak “Rusya’nın dronlarla Polonya hava sahasını ihlâl etmesi ne demek oluyor?” şeklinde açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, doğu kanadını güçlendirmek için başlatılan “Doğu Nöbeti” isimli yeni misyonu duyurdu. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ihlâlin kasıtlı olduğunu belirterek, dronların açıkça yönlendirildiğini ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı da Rusya Büyükelçisi’ni çağırarak ihlâlin kabul edilemez olduğunu bildirdi.