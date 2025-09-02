İzmir’de gastronomi meraklılarını buluşturacak bir etkinlik başlıyor. Şef Onat Çelebioğlu yönetiminde gerçekleştirilecek İtalyan Lezzetleri Workshopu, 3 Eylül Çarşamba günü saat 19:30’da veMekan’da düzenlenecek. Katılımcılar, taze hamurdan makarna açmayı, mantarlı risotto hazırlamayı ve panna cotta yapmayı birebir uygulamalı olarak öğrenecek. Bilet fiyatı 2000 TL olarak belirlendi.

İtalya mutfağının tatları deneyimlenecek

Workshopta katılımcılar, İtalyan mutfağının temel tatlarını deneyimleyecek. Limonlu tagliatelle hamurdan açılacak, risotto yapımında kıvam ve aroma yönetimi öğrenilecek, panna cotta ise tatlı bir final için önceden hazırlanıp dolapta dinlendirilecek. Tüm tabaklar katılımcıların ellerinden çıkacak ve workshop boyunca eğlence ile teknik bir arada olacak.

Katılım kuralları

Etkinlik 18 yaş ve üzeri katılımcılara açıktır.

Etkinliğe maksimum 15 dakika geç kalınabilir; 15 dakika sonrası giriş sağlanmayacaktır.

Hazırlanan ürünler özel kutularla evinize götürülebilir.

Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.

Program, en az 6 kişinin katılımı ile gerçekleşir; telafisi yoktur, yerinize başkası katılamaz.

Çalışma alanlarında ikili sistem uygulanır ve biletler tek kişiliktir.