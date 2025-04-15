İzmir Ticaret Borsası (İTB) ile Oregon Devlet Üniversitesi (OSU) iş birliğinde Büyükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilir Uygulamalar Paneli ve Odak Grup Toplantısı, ilgili kamu kurumları, akademisyenler, kooperatifler, meslek birlikleri ve üreticilerin katılımı ile Tire ilçesinde gerçekleştirildi.

OSU Tarım Bilimleri Bölümü akademisyenlerinin sürdürülebilir hayvancılık uygulamaları üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiği panelde, katılımcılar, interaktif oturumlarla fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulurken uluslararası deneyimlerin yerel uygulamalara entegrasyonu da panelin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk’ün açılış konuşmasıyla başlayan panelde ülkemizde ve dünyada tarım ve hayvancılık konusundaki güncel çalışmalar ele alındı.

İş birliği protokolü imzalandı

Panelde ayrıca, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve OSU Dekan Yardımcısı Prof. Dr. David Stone kurumlar arası iş birliği protokolü imzaladı.

Panel açılışında konuşan İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğinin ancak iş birlikleriyle ve akıllı tarım teknikleriyle sağlanabileceğini vurgularken, “Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren sektörün paydaşları olarak hayvancılığın ekonomik performansına pozitif etki edecek her türlü yeniliği ve teknolojiyi takip ediyor, işletmelerimize uyarlanabilir yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. İzmir Ticaret Borsası olarak Tarım ve Hayvancılık konusunda uluslararası gelişmeleri, değişimleri, sorunlara getirilen çözüm önerilerini yakından takip ediyor, özellikle de akademik olarak yapılan çalışma ve değerlendirmeleri üyelerimize aktarmaya özel önem veriyoruz” dedi.

“Tarım ve hayvancılık potansiyelimiz yüksek”

İzmir’de, 200 binden fazla aile geçimini tarım ve tarıma dayalı sanayi sektöründen sağladığına dikkat çeken Tuncer, “Süt üretimine yönelik küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın önemli bir merkezlerinden birisiyiz. Günlük ortalama 4 bin 600 ton süt üretimimiz var. Önceki yıllara nazaran düşmüş olsa da büyükbaşta 884 bin ve küçükbaşta 852 bin civarı hayvan sayımız mevcut. Özetle; şehrimizin tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek ve daha da önemlisi gelişmeye ve yeni yatırım olanaklarına açık” diye konuştu. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk ise bu tür etkinliklerin üreticilere ışık tuttuğunu belirtti.

ABD’de ki uygulama örnekleri

Panelde, OSU Tarım Bilimleri Bölümü akademisyenleri sürdürülebilir hayvancılık uygulamaları üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, yerel üreticilerin karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların aşılmasına yönelik stratejiler de farklı örneklerle katılımcılara aktarıldı.

Taze Süt Kurucu Ortağı Murat Bolat moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda ise hayvancılıkta iklim değişikliğinin etkileri, yem üretiminde verimlilik artışı, hayvan refahı ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konularda uzman konuşmacılar görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. Katılımcılar, interaktif oturumlarla fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulurken, uluslararası deneyimlerin yerel uygulamalara entegrasyonu da panelin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Panelde, Sürdürülebilir Bitkisel ve Hayvansal Üretim Sistemleri ile Mera Yönetimi konularından akademik çalışmalar yürüten OSU Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Ateş; “Yem Bitkilerine Dayalı Süt Çiftliklerinde Sürdürülebilirlik” başlıklı sunumunda sürdürülebilirliği güçlendirme hedeflerine yer verdi. Ayrıca bu kapsamda, ülkemizde İzmir Ticaret Borsası ile süt çiftçiliklerinde sürdürülebilirliği iyileştirme çalıştırmalarının gerçekleştirilmekte olduğunu belirterek, diğer çalışma alanları olan kenevirin yem bitkisi olarak kullanımı konusuna değindi.

OSU Uluslararası Programlar Dekan Yardımcısı Prof. Dr. David Stone, Tarım Bilimleri Bölümü çalışmaları ve Uluslararası Programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaştı. Stone konuşmasında tarımsal yan ürünlerin sürdürülebilir üretimde yeniden kullanımı konusuna da değindi.

Hayvan ve Mera Bilimleri alanında çalışmalar yürüten Doç. Dr. Massimo Bionaz; “Süt Çiftçiliğinde Sürdürülebilirlik ve Nutrigenomik” konulu sunumunda, sürdürülebilir süt üretimi, üretim ve işlemede yeni teknoloji ve ekipmanlarla iyi uygulamaları hayat geçirme ve bu yolla gıda güvenliğini koruma, çiftçinin geçim kaynağını sürdürürken aynı zamanda daha az sera gazı emisyonuna yol açan süt ürünleri endüstrisi geliştirmesinin önemine değindi.

Panelin son konuşmacısı Doç. Dr. Chad Higgins ise sunumunda, tarımsal voltaik sistemler ve optimum su yönetimi konularına yer verdi. Higgins, dünyada su kaynaklarının azalmasına bağlı olarak az suyla tarımsal verimliliği arttırmaya yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi paylaştı.

Programın ikinci bölümünde üreticiler, akademisyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl/İlçe Müdürlükleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinden oluşan sektör paydaşlarının katılımıyla, Tire Süt Kooperatifi ev sahipliğinde Odak Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı süresince bölgemizde sürdürülebilir büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yaşanan mevcut sorunlar tartışıldı ve sorunların çözümüne ilişkin öneriler değerlendirildi.