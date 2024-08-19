Tüm Yerel-Sen Merkez Yönetim Kurulu, orman yangınlarının ve deprem gibi büyük afetlerin sıkça yaşandığı Türkiye'de, belediyelerin itfaiye teşkilatlarındaki personel eksikliğinin ciddi bir sorun olduğunu belirterek, acilen personel sayısının artırılması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, belediyelerin itfaiye personeli taleplerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeterince dikkate alınmadığı ifade edildi.

"Personel sayıları artırılmalı"

Tüm Yerel-Sen, yazılı bir açıklama yaparak itfaiye teşkilatlarında yaşanan personel eksikliğine dikkat çekti. Açıklamada, "Belediyelerin itfaiye teşkilatlarında yaşanılan personel eksikliğine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Sorunun ne kadar önemli ve giderilmesinin ne kadar acil olduğu yaz döneminde yaşanılan yangınlarda açıkça görülmüştür. Personel eksikliğinin yaşandığı birçok belediyenin taleplerine cevap vermeyen veya talepleri yarıya indirerek karşılayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu tutumu kabul edilemez" denildi.

"Talebe cevap verilmiyor"

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 bin 300 itfaiye personeli alımı için bakanlığa yaptığı talebe hala yanıt verilmediği vurgulanarak, "Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, bakanlığa yaptığı personel talebine yanıt verilmemesi, halkın can ve mal güvenliğinin seçim malzemesi yapıldığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

"İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamalı"

Tüm Yerel-Sen, bakanlığın personel alımı taleplerini değerlendirirken siyasi ayrım yapmaması gerektiğini belirtti. "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, böylesine ciddi bir konuda iktidar-muhalefet belediyesi ayrımı yapmaksızın tüm belediyelerin itfaiye personel taleplerini karşılamalıdır" denildi.

"Afetlerde itfaiye teşkilatlarının rolü büyük"

Açıklamada, itfaiye teşkilatlarının 6 Şubat Kahramanmaraş depremi gibi büyük afetlerde gösterdiği başarılara da dikkat çekildi. "Belediyelerin itfaiye teşkilatları, sadece il sınırlarında değil ülkemizin her köşesinde görev alacak şekilde teşkilatlanmalıdır. Profesyonel personele ve günümüz teknolojisi ile donatılmış güçlü itfaiye teşkilatlarına sahip olmak, ülkemiz için hayati öneme sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

Tüm Yerel-Sen, itfaiye teşkilatlarındaki personel eksikliğinin iş kazalarını artırabileceğine dikkat çekti. "Personel eksikliği nedeniyle artan iş yükü, iş kazalarını artırabilir ve halkın can ve mal güvenliğini sağlama konusunda aksaklıklara yol açabilir" uyarısında bulunuldu.

"Kadro sorunu çözülmeli"

Açıklamanın sonunda, belediye şirketlerinde çalışan itfaiye personellerine kadro verilmesi gerektiği belirtilerek, "Uzun yıllardır çalıştıkları kurumlarda birçok afete müdahale eden belediye şirket çalışanlarının kadro alması, profesyonel ekipler arasındaki ayrımcılığı sona erdirecek ve personelin moral ve motivasyonunu artıracaktır" diyerek sözlerini tamamladı.