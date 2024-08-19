Kütük Minare Camisi, İzmir’in Urla ilçesinde bulunan tarihi bir camidir. 1730 yılında Koca Mehmet Bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır. Bu cami, hem mimarisi hem de tarihi ile bölgenin önemli yapılarından biridir.

Giriş ve bahçe

Camiye, önündeki cümle kapısından merdivenle ulaşılır. Caminin çevresinde geniş bir bahçe bulunur ve bahçede bir hazire (mezar yeri) yer alır. Ayrıca, caminin köşesinde cami ile aynı dönemde yapılmış bir çeşme de bulunmaktadır.

Mimari özellikler

Harim Duvarları: Caminin harim kısmının duvarları kesme taştan yapılmıştır. Bu taş işçiliği, caminin sağlam ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Çatı: Camii çatısı kiremitle kaplanmıştır, bu da yapının hem estetik hem de işlevsel açıdan korunaklı olmasına yardımcı olur.

Minare

Camideki minare, oldukça dikkat çekici bir yapıdır:

Şekil ve Malzeme: Minare, altıgen bir kürsü üzerinde yükselen silindirik bir gövdeye sahiptir. Gövdesi sırlı tuğladan yapılmıştır.

Şerefe: Minare tek şerefeli olup, zarif bir görünüm sunar.

Kütük Minare Camisi, tarihi ve mimari özellikleri ile Urla'da görülmesi gereken önemli bir yapıdır. Hem geçmişin izlerini taşıyan bu camiyi hem de çevresindeki tarihi atmosferi keşfetmek, ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunar.

Kütük Minare Camisi: Nerede ve nasıl gidilir?

Kütük Minare Camisi, İzmir iline bağlı Urla ilçesinde yer almaktadır. Urla, İzmir şehir merkezinin yaklaşık 35 km batısında, Ege Denizi kıyısında bulunan bir ilçedir.

Adres: Kütük Minare Camisi Adresi: Küçükbahçe Mahallesi, Çeşme Caddesi, No: 25, Urla, İzmir, Türkiye.

İzmir şehir merkezinden:

Özel araç: İzmir şehir merkezinden Urla’ya özel araçla gitmek oldukça kolaydır. İzmir şehir merkezinden Urla’ya ulaşmak için İzmir Çeşme Yolu (D300) üzerinden batıya doğru ilerleyin. Urla girişine geldiğinizde tabelaları takip ederek Kütük Minare Camisi'ne ulaşabilirsiniz. Yol yaklaşık 35 km olup, trafiksiz koşullarda yaklaşık 45 dakika sürer. Toplu taşıma: İzmir şehir merkezinden Urla’ya toplu taşıma ile de ulaşabilirsiniz. İzmir Otogar’dan Urla'ya giden otobüslere binebilirsiniz. Urla merkezde indikten sonra, camiye yürüyerek veya taksiyle kolayca ulaşabilirsiniz.

Urla İlçesi içinde: Urla merkezde bulunan cami, Urla'nın merkezine oldukça yakın bir konumda yer alır. Urla merkezden camiye yürüyerek ulaşmak mümkündür. Ayrıca, Urla'da dolmuşlar veya taksilerle de kısa sürede camiye ulaşabilirsiniz.